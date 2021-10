Gérard Lopez quer Boavista nas provas europeias nos próximos "dois a três anos"

Gérard Lopez, dono da maioria da SAD do Boavista, quer colocar o clube da cidade do Porto novamente a disputar as competições europeias.

O empresário, também com participação em clubes como Mouscron e Bordéus, quer que o clube axadrezado cresça de forma sustentável.

"O futebol europeu mudou muito com a Covid-19, o Boavista quer voltar a jogar na Europa e queremos estar lá novamente em dois a três anos. Vamos continuar a fazer investimentos, como fizemos no campo de treinos, para dar capacidade aos jovens", atira, em declarações à Sport TV.

Gérard Lopez explicou o motivo do investimento no Boavista: "Portugal tem capacidade de lançar novos talentos, é uma liga muito competitiva, um clube com grande histórico, adeptos fantásticos, um estádio incrível e foi uma oportunidade".

"Temos de ser inteligentes, não podemos subir muito rápido, porque podemos cair muito rápido. Tem de ser de uma maneira controlada, estamos a trabalhar para construir resultados que se repitam, queremos um projeto sólido", termina.

Casamento perfeito e sem salários em atraso

Vítor Murta, presidente do Boavista, reforçou o projeto sólido do clube com a parceria de Gérard Lopez.

"Acredito que é um casamento perfeito. Temos vindo a solidificar a entrada do Gérard Lopez. O 'Boavistão' europeu vai demorar o seu tempo, não podemos esperar que as coisas sejam instantâneas. O que é instantâneo tem tendência a desaparecer de forma rápida", diz.

Sobre as acusações de salários em atraso, Murta desmente e acusa de tentativa de destabilizar o clube.

"Não há queixas de salários em atraso, sabemos de onde vem a notícia e o objetivo, que é destabilizar. Todos têm o salário em dia, O Boavista é muito forte, são pequenas pedras que sabemos chutar para o lado", termina.