Filipe Cândido estreia-se na Belenenses SAD com empate no Bessa

Boavista e Belenenses SAD empataram sem golos, na última partida da nona jornada da I Liga.

A equipa axadrezada dominou o jogo e teve as principais oportunidades, mas não conseguiu desfazer o nulo. A Belenenses SAD não fez qualquer remate à baliza de Alireza.

Filipe Cândido estreou-se no comando técnico da Belenenses SAD esta noite, depois de deixar o União de Leiria para suceder a Petit.

Apesar do empate, a Belenenses SAD segue sem qualquer vitória na I Liga e continua no último lugar, com cinco pontos em nove jogos disputados.

O Boavista não vence no campeonato desde a terceira jornada e soma o terceiro empate seguido. Os axadrezados estão no oitavo lugar, com 11 pontos.