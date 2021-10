Farense regressa ao Estádio de São Luís

O Farense recebeu parecer positivo da Liga Portugal para regressar ao Estádio de São Luís, que tinha sido interditado devido às condições do relvado.

O clube organizou trabalhos de melhoramento ao relvado do Estádio de São Luís, e pode realizar novamente os seus encontros caseiros no estádio, algo que irá acontecer já no dia 1 de novembro, altura em que o conjunto de Faro recebe a visita do Penafiel.

Devido à interdição do relvado, o Farense realizou um jogo da II Liga, frente ao Benfica B, no Estádio Algarve.

O Farense, despromovido esta época ao segundo escalão, ainda não venceu na II Liga, com cinco empates e três derrotas, e está no 17º posto da tabela.