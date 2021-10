Agente de Alireza denuncia salários em atraso. Boavista nega

O empresário de Alireza Beiranvand denunciou, esta segunda-feira, ao "Maisfutebol", que o Boavista tem prémio de assinatura e salários em dívida para com o guarda-redes iraniano. O clube desmente.

"O prémio de assinatura do jogador não foi pago, a minha comissão pela transferência não foi paga e os salários do jogador não têm sido pagos. Pagaram apenas um pouco, qualquer coisa à volta de um mês ordenado, mas mesmo esse veio atrasado", afirma Farshid Karimi.

O representante de Alireza garante que tem falado com os dirigentes do Boavista, que "fazem promessas e não as cumprem".

"Disseram-nos que iam pagar, mas até agora nada. O Boavista recebe milhões de transferências e não paga aos jogadores. Este não é um problema apenas do Alireza, há mais jogadores assim", atirou.

Boavista "nega categoricamente"

Farshid Karimi admitiu, ainda, a possibilidade de Alireza rescindir contrato, algo que, todavia, "ainda não está decidido":

"Se não nos pagarem, pode acontecer. Vamos esperar estes 20 dias, como é necessário pelos regulamentos, e depois decidir. Tudo é possível."

O empresário salientou que o internacional iraniano, de 29 anos, "gosta muito de Portugal e do Boavista", porém, "passa por problemas financeiros" e "precisa de receber o dinheiro que lhe deram".

Citada, também, pelo "Maisfutebol", fonte da SAD do Boavista "desmente categoricamente" que o seu plantel tenha salários em atraso.

"Pelo que se percebe, o que estará em causa, para esse senhor [Farshid Karimi], é uma alegada comissão que ele diz ter a receber pela contratação do Alireza", sublinha a referida fonte da SAD.

Alireza Beiranvand chegou esta temporada ao Boavista, proveniente do Royal Antuérpia, da Bélgica. Tem três jogos disputados.