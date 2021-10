Rui Fontes é o novo presidente do Marítimo

Rui Fontes está de regresso à presidência do Marítimo, destronando Carlos Pereira. A informação, avançada por vários órgãos de comunicação social, já foi confirmada pelo verde-rubros.

Votaram 1.891 sócios nas eleições do clube insular e Fontes ganhou com 65% dos votos.

Carlos Pereira esteve 24 anos no clube.

Já Rui Fontes foi presidente entre 1988 e 1997.

O presidente da Liga, Pedro Proença, já deu os parabéns a Rui Fontes: "Rui Fontes venceu esta noite as eleições e é o novo presidente do Marítimo. Em meu nome e em nome da Liga Portugal quero desejar os mais sinceros parabéns, fazendo votos de muito sucesso à frente do clube insular", escreveu.