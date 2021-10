João Henriques. “Merecíamos muito mais”

O treinador do Moreirense elogiou os seus jogadores que estiveram em Alvalade, mas acrescenta: “Merecíamos muito mais, tal como merecíamos mais na tabela”.

"O Kewin não fez grandes defesas, mas nós também não temos culpa que não acertem a baliza. O Sporting teve mais posse e oportunidades, mas nós repartimos o jogo, com uma equipa a discutir o jogo até final. A frustração diz que sentiram que merecíamos mais do que levámos e essa é a parte essencial do jogo", referiu João Henriques à Sporttv.

O técnico dos Cónegos acrescenta que "na primeira parte estivemos bem, permitimos só o golo. Entrámos bem no jogo para criar oportunidade. Na segunda parte o Sporting tenta controlar mais com bola. Podíamos ter feito mais, tivemos lances em que faltou o detalhe para concretizar”.

“[O Sporting] Não é uma equipa qualquer, é campeã e venceu na Champions. Fizemos um jogo tremendo. ", referiu.

O Sporting venceu o Moreirense por 1-0, com golo de Coates.