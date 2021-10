Tondela pronto para "atrapalhar" as contas do FC Porto

Pedro Trigueira tem a esperança que o Tondela prolongue o bom momento de forma para lá do jogo com o FC Porto e acredita que é possível "atrapalhar" os dragões, mesmo depois da demonstração de força por eles apresentada na Liga dos Campeões, frente ao Milan .

Trigueira deverá recuperar a titularidade, depois de ter sido poupado na Taça de Portugal. O guarda-redes português tem alternado na baliza com Babacar Niasse, mas o seu regresso ao 11 coincidiu com as duas vitórias no campeonato.

Pela frente terá várias unidades de qualidade, entre as quais destaca Taremi, "pela disponibilidade que tem tido para ajudar a equipa". Atento a todos, Trigueira espera que ele e os seus companheiros também "dificultem a vida a Luis Díaz", melhor marcador do campeonato, com seis golos.

O Tondela, 11.º classificado, com nove pontos, recebe o FC Porto, segundo, com 20, este sábado, em jogo da 9.ª jornada da I Liga. A partida, que tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt, arranca às 18h00.