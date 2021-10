Presidente da SAD do Vizela assume que "empate já seria muito bom" com o Benfica

Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, assume que a equipa vai tentar vencer o Benfica no próximo domingo, mas um empate já seria um resultado satisfatório tendo em conta a diferença entre as duas formações.

O Benfica joga em Vizela depois de uma pesada derrota por 4-0 com o Bayern de Munique, para a Liga dos Campeões. Diogo Godinho não espera a equipa encarnada fragilizada.

"O Benfica foi derrotado por uma das melhores equipas da europa, senão a melhor. Agora é outra competição e não espero um Benfica afetado", refere.

Classificação dentro das expetativas



O Vizela é 12º classificado da I Liga, depois de ter subido duas divisões de forma consecutiva. O presidente da SAD vizelense acha que a equipa podia estar melhor, mas não tem pressa.

"Ainda estamos a passar por um período de adaptação neste regresso ao escalão máximo. Estamos a trilhar o nosso caminho, podíamos ter mais alguns pontos, mas a classificação está dentro da expetativa e não é, de forma alguma, negativa. Os nossos objetivos são claros e passam pela manutenção", conclui.

O Vizela-Benfica, com lotação esgotada, está marcado para as 18h00 de domingo, com arbitragem de Luís Godinho e Luís Ferreira no VAR. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.