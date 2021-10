Leixões vence e aproxima-se dos lugares de subida

O Leixões foi até casa do Vilafranquense vencer por 3-1, no arranque da nona jornada da II Liga.

Sapara abriu o marcador para a formação de Matosinhos logo aos 20 minuts de jogo, resultado que se manteve até ao intervalo.

Nené, ex-Leixões, igualou aos 51 minutos, mas a vantagem não durou muito tempo. Wendel voltou a colocar o Leixões na frente aos 58 minutos, com um erro do guarda-redes Luís Ribeiro, e Encada fechou o marcador, concluíndo uma grande jogada coletiva, aos 72 minutos de jogo.

No outro jogo do dia, o Académico de Viseu recebeu e venceu o Varzim, por 1-0.

Contas feitas, o Leixões sobe ao quarto lugar, à condição, com os mesmos 14 pontos do Casa Pia e Benfica B. Académico de Viseu é sétimo, com 13 pontos, o Varzim é 15º com os mesmos pontos do que o Vilafranquense, que é 16º.