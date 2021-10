Jornada nove abre com receção do Vitória ao Marítimo

O Vitória de Guimarães recebe, esta sexta-feira, o Marítimo, na abertura da nona jornada da I Liga. Duas equipas separadas por três pontos.

A equipa vitoriana está no sétimo lugar, com 10 pontos, fruto de duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Marítimo é 13.º, com sete, e apenas ganhou uma vez, somando quatro empates e três derrotas.

O Vitória, que na última jornada venceu no terreno do Famalicão (2-1), chega a este jogo depois de garantir um lugar na quarta eliminatória na Taça de Portugal. Já o Marítimo foi eliminado da "prova rainha" pelo Varzim, da II Liga, e não vence no campeonato há seis jogos.

O jogo entre Vitória de Guimarães e Marítimo está marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, para as 20h15, e vai ser arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.

A jornada, que encerra na segunda-feira, prossegue com a visita do FC Porto ao Tondela e a receção do Sporting ao Moreirense, no sábado, e a deslocação do Benfica a Vizela, no domingo. Três jogos com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Programa da nona jornada:





Sexta-feira:

20h15 Vitória de Guimarães-Marítimo

Sábado:

15h30 Santa Clara-Famalicão

18h00 Tondela-FC Porto

20h30 Sporting-Moreirense

Domingo:

15h40 Paços de Ferreira-Arouca

18h00 Vizela-Benfica

20h30 Portimonense-Estoril Praia

Segunda-feira:

19h00 Gil Vicente-Sporting de Braga

21h15 Boavista-Belenenses SAD