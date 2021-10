Génova perde com o Torino e prolonga crise

O Torino recebeu e venceu o Génova, por 3-2, no arranque da nona jornada da Serie A.

Tonny Sanabria abriu o marcador para a equipa de Turim bem cedo no jogo, aos 14 minutos de jogo, e Pobega dilatou a vantagem, aos 31 minutos de jogo.

O Génova respondeu no segundo tempo, com golo de Mattia Destro aos 69 minutos, mas o Torino voltou à tranquilidade com o 3-1, aos 77 minutos, por Brekalo. Caicedo ainda voltou a reduzir para a equipa de Génova, mas não evitou a derrota.

O Génova continua em crise esta época, segue em seis jogos seguidos sem vencer e está no penúltimo lugar da Serie A, com apenas seis pontos somados. Já o Torino sobe ao 10º lugar, à condição, com 11 pontos.