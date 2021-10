Filipe Cândido na Belenenses SAD mais focado no caminho do que na meta

Filipe Cândido foi apresentado, esta sexta-feira, como treinador da Belenenses SAD e referiu que prefere focar-se mais no caminho, que é aquilo que melhor se consegue controlar, do que na meta.

"A primeira premissa será sempre entrar em cada jogo para poder vencer", frisou o sucessor de Petit, na conferência de imprensa de antevisão da partida. "Em relação aos objetivos, tenho por norma não olhar muito para o que é a meta. Vou olhando para o caminho, que é o que muitas vezes conseguimos controlar", acrescentou.

Filipe Cândido assumiu ser "um orgulho" assumir o comando da Belenenses SAD, "nesta fase da carreira", aos 42 anos, naquela que será a sua primeira aventura no principal escalão enquanto o treinador:

"Estarei de corpo e alma para continuar a desenvolver o que mais gosto de fazer, que é treinar. A maior preocupação é perceber o potencial que os jogadores têm e estar mais perto de desenvolver as nossas ambições."

Filipe Cândido deixou a União de Leiria para suceder a Petit no comando técnico da Belenenses SAD. Como antigo jogador, tendo mesmo sido internacional jovem por Portugal, sabe que a "chicotada psicológica" é algo que "provoca alguma instabilidade natural na cabeça dos jogadores".

"A resposta tem sido fantástica desde o primeiro dia. Os jogadores estão a querer mostrar que estão empenhados e a querer trabalhar, para irmos ao encontro dos objetivos da equipa e individuais de muitos jogadores, que ambicionam ir para outros patamares", assegurou o técnico.

"Primeira e única opção"

O presidente da Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, revelou que começou "a ouvir falar" de Filipe Cândido ainda no Sousense, por volta de 2014, e que foi "vendo jogos" das equipas que o antigo avançado orientava.

"Fui assistindo ao crescimento dele como treinador e foi a minha primeira e única opção. Felizmente, estava disponível e tinha vontade de treinar esta equipa. É um excelente treinador, que muitos ainda não conhecem. Sabemos a boa carreira que fez no Mafra, é um treinador moderno e vamos apresentar um futebol moderno. Com tempo, tenho a certeza de que os resultados vão aparecer", afiançou o dirigente.



Filipe Cândido vai estrear-se no banco de suplentes da Belenenses SAD frente ao Boavista, na segunda-feira, às 21h15, no Estádio do Bessa.