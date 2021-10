Tondela quer estragar o dia de quem apostar na vitória do Porto

O treinador do Tondela sabe que a maioria apostaria numa vitória do FC Porto, no jogo entre as duas equipas, contudo, continua a acreditar que a sua equipa pode conquistar os três pontos, na nona jornada da I Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Pako Ayestarán brincou com os jornalistas sobre o favoritismo azul e branco.

"É um jogo. Se agora vos perguntassem onde punham o dinheiro? Tenho a certeza que todos poriam no Porto. contudo, se há um jogo, há uma oportunidade e vamos tentar aproveitá-la", afiançou o treinador.

Ayestarán salientou que o Tondela tem de "fazer as coisas muito bem e estar com um rendimento sempre ao máximo", esperando que os dragões "não tenham o seu dia". Algo que é raro, assinalou.

"Estamos a falar de uma equipa que joga na Europa, que jogou olhos nos olhos com o Atlético de Madrid e que atropelou o Milan. (...) Pela equipa que é e pelo treinador que tem, o Porto planeia todos os jogos para ganhar. É uma das virtudes desta equipa, joga ao mesmo nível com os grandes e com os pequenos. Espero um grande Porto e, para fazer frente a um grande Porto, precisamos do melhor Tondela", evidenciou.



Sem mudanças e sem desgaste

O Tondela também está "num bom momento, pelos resultados e pelo jogo". Não obstante, Pako Ayestarán está ciente de que o Tondela "depende muito mais dos detalhes pontuais" do que o seu adversário.

O técnico espanhol não acredita que se note o desgaste no FC Porto:



"Para clubes como o Porto, que estão habituados a competir na Liga dos Campeões, a mudança de intensidade já não é um problema. Não acredito que façam muitas mudanças. Mas se as fizerem, continuam a ter grandes jogadores. Estamos a falar de um grande clube com um grande plantel."



O Tondela-FC Porto está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio João Cardoso, em Tondela. Encontro da jornada nove da I Liga com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.