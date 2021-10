Braga terá de vestir fato-macaco para bater o Ludogorets e o frio

Um Sporting de Braga a bom nível mas consciente das dificuldades conseguirá impor-se ao Ludogorets e ao frio da Bulgária, no entender de Rodrigo Vilela, que atua no Cherno More, do campeonato búlgaro.

Em entrevista a Bola Branca, o jogador português salienta que o Braga "é superior, mas vai ter de ter cuidado, porque o Ludogorets é uma equipa habituada a ganhar" e promete "complicar a vida" aos minhotos.

"Eu acredito [que o Braga tem tudo para somar três pontos], mas vai ter de suar para isso. Vai ter de vestir o fato-macaco para ultrapassar o Ludogorets, que em casa é uma equipa forte. O Braga na Bulgária também vai sentir um bocadinho de frio, que já se faz sentir aqui totalmente do que se faz sentir em Portugal. Mas o Braga, fazendo um jogo normal e tentando sempre jogar um bom futebol, acho que consegue ultrapassar o Lugorets", avalia o defesa e extremo-esquerdo, de 26 anos.

Campeão búlgaro "vale pelo todo"

Na opinião de Rodrigo Vilela o Ludogorets destaca-se não por ter "um craque fora do comum", mas sim pelo todo, com "bons jogadores que fazem a diferença": "Por isso dominam o futebol búlgaro há 10 anos."

"Há o Elvis Manu e o Despodov, que são extremos e conseguem fazer desequilíbrios e têm bastantes assistências e golos. Na frente, tem o Sotiriou, ponta de lança que está numa boa fase, vem de vários jogos a marcar, tanto pela seleção como pelo Ludogorets. A defesa joga simples, não inventa e é muito equilibrada, também com o [português] Josué Sá. É uma equipa bastante equilibrada que não se deixa meter em grandes apertos, vale pelo todo", sustenta o português do Cherno More.

O ambiente no estádio não deverá ser obstáculo para o Braga. De acordo com Rodrigo Vilela, clubes como o CSKA de Sófia ou o Levski "têm uma massa adepta maior e mais efusiva" do que a do Ludogorets.

Ludogorets, terceiro classificado do grupo F da Liga Europa, com um ponto, e Sporting de Braga, segundo com três, defrontam-se na quinta-feira, às 17h45, em Razgrad, na Bulgária, a contar para a terceira jornada. Encontro que terá acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.