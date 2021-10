Petit de saída da Belenenses SAD

Petit está de saída da Belenenses SAD.

O treinador português, de 45 anos, comunicou, esta terça-feira, ao plantel a decisão de rescindir contrato.

Depois da vitória muito sofrida em casa do Berço, do Campeonato de Portugal, na terceira eliminatória da Taça, no passado sábado, Petit ficou convencido de que este era o momento certo para sair.



Petit conseguiu manter a Belenenses SAD na I Liga por duas temporadas consecutivas, no entanto, esta época, soma quatro pontos em oito jornadas e ainda não venceu.

Na Taça da Liga, os azuis foram eliminados pelo Mafra, ainda antes da fase de grupos. Na Taça de Portugal, avançaram para a quarta eliminatória.