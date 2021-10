O Covilhã anunciou a contratação de Filó para o comando técnico.

O treinador de 49 anos estava fora do ativo desde que foi despedido do Feirense na temporada passada e regressa a um clube onde teve sucesso em 2018/19.

Filó conta com passagens pelo Feirense, Aves sub-23, União da Madeira, Freamunde, Naval, Espinho, Paredes e Fiães.

O técnico assume o comando do clube serrano depois do despedimento de Wender Said.