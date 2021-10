Vizela tem armas e pretende usá-las frente ao Benfica

É sem receio, como se tem apresentado em todos os jogos desde que aterrou na I Liga, que o Vizela vai receber o Benfica, no domingo, para a 9.ª jornada. Kiko Bondoso, em entrevista à Renascença, prevê naturais "dificuldades" diante do líder, mas avisa que os minhotos têm argumentos para discutir o resultado.

"É mais um jogo de campeonato, que encarámos como todos os outros. Já jogámos com o Benfica para a Taça [há duas épocas]. Temos as nossas armas, sabendo que o Benfica é uma das melhores equipas Será um gogo difícil, mas com ambição e trabalho faremos tudo para ganhar", afirma o extremo, de 25 anos.

O Benfica é o segundo grande que o Vizela defronta no seu regresso à I Liga, depois de na 1.ª jornada ter jogado em Alvalade e de lá ter perdido com o Sporting, por 3-0. O jogo com os campeões nacionais "serve de aprendizagem" para este com os encarnados, concorda Kiko.