Trofense. “Saímos satisfeitos pelo trabalho feito”

O treinador adjunto do Trofense ficou contente com a exibição da sua equipa contra o Benfica para a Taça de Portugal.

“Ficámos contentes com a exibição, faltou uma pontinha de sorte. Não diria que o balneário está frustrado, mas esse sentimento apareceu no final do jogo porque sentimos que estivemos perto. Agora, eles todos perceberam que fizemos este trabalho frente a uma equipa grande e temos que transportar isso para o nosso campeonato”, disse Marco Vieira.

O técnico da equipa da II Liga acrescentou: “Saímos satisfeitos pelo trabalho feito e imagem que deixámos. Os jogadores promoveram-se, o que é muito bom para uma equipa da segunda liga. Todos saíram valorizados e cumprimos o objetivo."

Rui Duarte, o treinador principal, foi expulso por protestos na altura do segundo golo do Benfica.

“Foi um momento normalíssimo num lance duvidoso. Não tínhamos a noção se havia fora de jogo e o mister acabou por se exaltar e foi expulso. Para mim foi um exagero, porque não vi falta de educação, mas foi o que o árbitro entendeu”, referiu.

O Benfica venceu o Trofense por 2-1, após prolongamento, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.