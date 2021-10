Marítimo é o primeiro “gigante” a tombar na Taça de Portugal

O Marítimo tornou-se este domingo a primeira equipa da Primeira Liga a ser eliminada da Taça de Portugal, ao perder no terreno do Varzim depois do desempate por grandes penalidades.

Os insulares até começaram melhor, marcando um golo aos 54 minutos por Ali Alipour, servido por um excelente cruzamento em trivela de Rúben Macedo.

Poucos minutos depois, porém, o Marítimo viu-se reduzido a 10 unidades quando o mesmo Rúben Macedo travou um contra-ataque e levou o segundo cartão amarelo.

A partir daí a iniciativa coube ao Varzim que, a jogar em casa e sempre apoiado pelos seus adeptos, lançou-se ao ataque.

Aos 82 minutos o guarda-redes do Marítimo falhou uma receção e acabou por fazer falta sobre o atacante do Varzim, levando à marcação da grande penalidade que permitiu o empate por Heliardo.

Os 90 minutos terminaram com o resultado em 1-1, mas logo no início do prolongamento o Varzim teve novo penalti que permitiu a Murílo chegar aos 2-1.

Mesmo nos últimos minutos do jogo, porém, outro penalti permitiu ao Marítimo voltar a igualar a partida, empurrando assim a decisão para o desempate por grandes penalidades.

Nos penaltis o Marítimo foi o primeiro a falhar, por Ricardinho, após defesa de Isma, tendo Zé Carlos marcado de seguida, pondo o Varzim na frente. Logo de seguida o Marítimo voltou a falhar, mas o Varzim também, perdendo assim a oportunidade de vencer de imediato, tendo por isso de esperar pelo próximo remate do Marítimo, que foi por cima da barra, permitindo a festa na Póvoa.