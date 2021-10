Carvalhal. “Sempre senti apoio” de Salvador

O treinador do Sp. Braga garante que sempre sentiu o apoio do presidente do clube.

“Sempre senti o apoio do presidente [António Salvador], pelo que não fiquei surpreendido com a opinião transmitida publicamente”, disse Carlos Carvalhal.

O técnico dos arsenalistas aproveitou para mostrar satisfação pela renovação de Ricardo Horta.

“Fico muito satisfeito. É um jogador que está na história do Sp. Braga como um dos melhores de sempre e vai reforçar a sua posição com golos, presenças e exibições. Além de um grande jogador e de um grande capitão, é também um grande homem”, acrescentou.

Já sobre a partida da Taça de Portugal, contra o Moitense, Carvalhal espera que os “níveis de concentração sejam mais altos".

"Estamos a cometer muitos erros individuais, temos de acabar com isso, porque estão a custar-nos pontos", avisou.

Carlos Carvalhal alertou para as dificuldades que o jogo com a equipa que alinha na 1.ª divisão do campeonato distrital da associação de Setúbal pode trazer, fazendo uso da sua própria experiência na prova.

"Lembro-me que, no Leixões, na época em que fomos à final, o jogo mais difícil foi com o Pevidém e no Braga, na época passada, o que nos custou mais a ganhar foi com o Trofense, vencemos já nos descontos, com o golo do Galeno", frisou.