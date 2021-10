Sporting é montra para o Belenenses. "O país vai saber que estamos com força"

Patrick Morais de Carvalho, presidente do CF Os Belenenses, apelida jogo com o Sporting para a Taça de Portugal de “prémio pela resiliência de todos os sócios e adeptos” que têm “andado com a equipa ao colo desde a sétima divisão”. Dérbi lisboeta vai servir para mostrar que o clube “está forte”.

“O país vai saber que estamos com força e que estamos com o objetivo firmado e em foco de regressar à I Liga”, diz em Bola Branca.

Dentro de campo, o Belenenses é uma “equipa grande” e que “entra sempre para ganhar”, mas este é o dérbi “mais desequilibrado dos cerca de 250 já realizados”. Ainda assim, não seria a primeira vez que “David ganha a Golias dentro de campo”.

“Nós vamos entrar com todo o respeito pelo Sporting, mas também a tentar dignificar ao máximo a Cruz de Cristo”, avisa, em entrevista à Renascença.

Para Patrick Morais de Carvalho, o maior prémio para os jogadores é “desfrutarem deste jogo” e de terem tido uma semana “completamente atípica” com “dezenas de jornalistas no Restelo” e ambiente de “equipa que grande”. Podem mostrar ao país, num jogo “que é televisionado em canal aberto”, que “são valentes e têm valor”.

“De resto não haverá qualquer tipo de prémio”, informa. “O prémio que alguns tiveram foi poderem meter férias ou sair mais cedo trabalho para irem a correr para o Restelo”.

O jogo Belenenses-Sporting, da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, está agendado para as 20H45 desta sexta-feira, no Estádio do Restelo. O encontro terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.