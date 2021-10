Presidente do Trofense sonha eliminar Benfica que "intimida"

"O Benfica intimida". É assim que o presidente do Clube Desportivo Trofense, da II Liga, reconhece as dificuldades previstas frente ao Benfica.

"Sabemos que é dificil. O Benfica é uma nação, mas vamos tentar ganhar. Prefiro a questão desportiva – passar a eliminatória – à financeira. O jogo está a ser aguardado com muita ansiedade pelas gentes da Trofa, que é uma gente bairrista. Os bilhetes estão esgotados. É um jogo muito importante para nós aqui na Trofa. Estou otimista, mas Benfica é Benfica e intimida", exclama Franco Couto.

O dirigente recorda que o Benfica já perdeu na Trofa, em 2009. Todavia, agora, ainda segundo o líder do clube, as águias não deverão poupar muitos titulares, facilitando com isso a tarefa do conjunto anfitrião.



"O Jorge Jesus, que é um treinador experiente e inteligente, não facilitará pois sabe que há surpresas. Veja-se o Braga que, no ano passado, só resolveu a eliminatória, aqui ,aos 93 minutos", finaliza.

O Trofense-Benfica está agendado para as 20h15 de sábado, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.