Eliminatória com o Porto tratá "proveitos financeiros interessantes" para o Sintrense

José Sequeira, presidente do Sintrense, está “entusiasmado” com a visibilidade que o jogo da Taça de Portugal com o FC Porto trará à “marca Sintrense”. Há também expectativa de “proveitos financeiros” que serão “interessantes para o clube”.

“Não tenho ainda valores, mas considerando a transmissão da Sport TV, mas a receita [de bilheteira], penso que poderão ser valores interessantes”, diz em Bola Branca.

Quanto ao jogo, o presidente do clube de Sintra espera “que corra tudo bem”, que haja “festa da Taça de Portugal” e que a equipa saia “dignificada”. Um resultado a favor do Sintrense seria “uma festa enorme” para todos.

O Sintrense recebe o FC Porto em Monte Abraão, no terreno do Real SC, uma vez que o seu estádio não preenchia os requisitos para a transmissão televisiva. Ainda assim, José Sequeira mostra-se orgulhoso pelo “entusiasmo” demonstrado pelos adeptos na deslocação a Massamá.

“Já temos os bilhetes todos vendidos, a lotação está esgotada do lado do Sintrense”, revela, em entrevista à Renascença.

Em caso de um resultado positivo para o clube do Campeonato de Portugal, o presidente admite que já há uma compensação definida para os jogadores, que será “assumida pela SAD”. O valor já foi acordado, mas “não está divulgado”.

“Há por isso essa motivação extra”, sublinha.

O jogo Sintrense-Porto, da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, está agendado para as 18H45 desta sexta-feira, no Estádio do Real SC, em Monte Abraão. O encontro terá relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.