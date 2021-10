Varzim. Heliardo foi o melhor de setembro na II Liga

Heliardo, avançado do Varzim, foi eleito o melhor jogador de setembro na II Liga, prémio que junta ao de melhor avançado do campeonato.

O ponta de lança emprestado pelo Arouca marcou dois golos e registou uma assistência em três jogos disputados. Heliardo é o segundo melhor marcador da II Liga, com seis golos apontados.

Na votação, Heliardo recebeu 17,90% dos votos e superou Fábio Espinho, do Feirense, com 17,28% dos votos. A completar o pódio surge o nome de Gabrielzinho, do Rio Ave, que contabilizou 10,49% dos votos recolhidos.