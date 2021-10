Ricardo Horta renova com o Braga até 2026

O Sporting de Braga confirmou a renovação de contrato com Ricardo Horta por mais duas épocas, agora válido até 2026.

O extremo de 27 anos mantem cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. A proposta de renovação já tinha sido anunciada no final de agosto, quando Ricardo Horta recusou uma transferência para o Atlanta United, da MLS.

O capitão de equipa conta com 242 jogos ao serviço do Braga, em seis temporadas. É um dos melhores marcadores da história do clube minhoto, com 75 golos.

Esta época, Ricardo Horta soma já cinco golos e duas assistências em dez jogos disputados pelos minhotos.