Ivo Vieira admite que "já se faz tarde" para o Famalicão entrar nos eixos

Ivo Vieira reconhece que começa a ser cada vez mais urgente devolver o Famalicão ao caminho dos bons resultados no campeonato.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador descartou falar em "pressão", preferindo a palavra "responsabilidade". Embora ocupe, atualmente, o último lugar da I Liga, com três pontos em oito jogos, Ivo Vieira salientou que "a equipa tem tido um desempenho razoável".

"Não posso considerar bom porque, para isso, teríamos de ter ganho mais jogos. Está a faltar-nos um resultado positivo, mas não podemos viver nem em cima, nem atrás da confiança que há de vir. Temos de ser muito objetivos e práticos. Sou muito consciente da minha posição como líder e tenho de obter resultados imediatos, porque já se faz tarde", admitiu.

Ivo Vieira reconheceu que, à exceção das taças, o Famalicão não tem dado "uma resposta ao encontro das expectativas". Muito menos as que foram criadas na última época, em que quase chegou à Europa.

Créditos que o treinador recusou, no entanto, utilizar para se defender: "Não gosto de me refugir no que aconteceu no passado. Os adeptos merecem mais. Os treinadores e estruturas vivem de resultados."

Ivo Vieira falava na conferência de imprensa de antevisão da visita do Famalicão à Académica, marcada para sexta-feira, às 18h00, em Coimbra, a contar para a terceira eliminatória para a Taça de Portugal.