Golo de Sauer na Luz é o melhor do mês da I Liga

O golo de Gustavo Sauer frente ao Benfica, no Estádio da Luz, foi eleito o melhor do mês da I Liga.

Apesar dos axadrezados terem perdido na Luz por 3-1, Sauer protagonizou um dos grandes momentos do jogo, com um golo de pé esquerdo de fora da área.

Depois de ter recebido o mesmo número de votos de Rafa, do Benfica, na votação inicial, o médio do Boavista recolheu a preferência dos adeptos no desempate.

André Silva, do Arouca, Luis Díaz, do Porto, Boselli, do Tondela, Taremi, do FC Porto, e Sérgio Oliveira, também do Porto, eram os outros nomeados.