Arouca. Adílio quer voltar a marcar ao Leça para a Taça

Adílio Santos marcou ao Leça pelo Arouca em 2019/20, no Campeonato de Portugal, e espera voltar a repetir o feito no jogo do próximo domingo, para a Taça de Portugal.

"Lembro-me do jogo, em casa, que fizemos contra o Leça. Felizmente tive a oportunidade de fazer um golo e uma assistência importantes para as contas finais, tendo em conta a forma como terminou o campeonato. A fórmula para domingo é a mesma: entrar com vontade de vencer. Se tiver oportunidade, vou querer marcar e ajudar a equipa a seguir em frente na Taça de Portugal o mais longe possivel", disse.

O extremo de 28 anos é um dos elementos mais antigos do plantel, contratado em 2017 ao São Martinho.

Em 2019/20, Adílio marcou e assistiu na vitória do Arouca por 3-0, em casa, frente ao Leça, temporada em que o clube subiu à II Liga. Agora novamente no primeiro escalão, Adílio não quer subestimar o adversário.

"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, com um adversário muito agressivo e com boa qualidade técnica e individual. Não podemos menosprezar o adversário pela divisão em que atua, mas temos a obrigatoriedade de vencer o jogo. Também nós já estivemos nessa divisão há pouco tempo e sei da qualidade aí existente", explica.

"Pontos vão começar a surgir"

No campeonato, o Arouca está no 16º lugar da I Liga, com apenas cinco pontos em oito jogos disputados. Adílio assume o nível diferente para a II Liga, mas espera que os pontos comecem a surgir.

"O nível competitivo da II Liga para a I Liga é bastante diferente. Vimos de um campeonato com equipas muito idênticas, para a liga principal onde, a cada partida, partimos em teoria como desfavoritos. Temos dado a resposta dentro de campo e continuamos a procurar garantir a permanência o mais cedo possível. Tanto eu como todos os meus colegas estamos confiantes e com o trabalho os pontos vão começar a surgir", termina.

O Leça-Arouca joga-se no próximo domingo, às 15h00, no Estádio do Leça Futebol Clube, em Matosinhos.