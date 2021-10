Treinador do Feirense é o melhor de setembro na II Liga

Rui Ferreira, do Feirense, foi eleito o melhor treinador da II Liga no mês de setembro.

O técnico dos fogaceiros reuniu a preferência dos seus companheiros de profissão, deste escalão, ao receber um total de 44,74% dos votos.

Em segundo lugar ficou Luís Freire, do Rio Ave, com 14,47% dos votos, seguido de Nelson Veríssimo, do Benfica B, com 11,84%.

Em setembro, o Feirense conseguiu duas vitórias em dois jogos, com cinco golos marcados e zero sofridos, num mês em que os fogaceiros conquistaram a liderança isolada do campeonato.