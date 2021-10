Goleador do Varzim eleito melhor avançado de setembro na II Liga

Heliardo, avançado do Varzim, foi eleito o melhor avançado do mês de setembro da II Liga.

O ponta de lança emprestado pelo Arouca marcou dois golos e registou uma assistência em três jogos disputados.

O avançado de 29 anos conquistou 20,13% dos votos dos treinadores principais da competição e superou Daniel Nussbaumer, do Académico de Viseu, que totalizou 13,21%, e também de Gabrielzinho, do Rio Ave, com 10,69%.



Heliardo é o segundo melhor marcador da II Liga, com seis golos apontados.