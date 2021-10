Oficial. Nuno Campos no Santa Clara

O treinador Nuno Campos, antigo adjunto de Paulo Fonseca, é o novo treinador do Santa Clara, na sequência da saída de Daniel Ramos, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Esta vai ser a primeira experiência de Nuno Campos, de 46 anos, como treinador principal, depois de ter sido adjunto de Paulo Fonseca na Roma (Itália), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Sporting de Braga, Paços de Ferreira e FC Porto.

Como técnico adjunto, Nuno Campos passou ainda pelo Desportivo das Aves, Pinhalnovense, Odivelas e 1.º de Dezembro.

“Quero agradecer aos dirigentes do Santa Clara pela força que fizeram para me contratar e a oportunidade que me estão a conceder”, disse Nuno Campos, ao site do clube açoriano.



Em 5 de outubro, o treinador Daniel Ramos anunciou que iria abandonar o comando técnico do Santa Clara, no qual estava desde a época 2020/21, para abraçar uma "grande oportunidade" em termos desportivos e financeiros.

Dois dias depois, Daniel Ramos, que levou o Santa Clara à conquista da melhor classificação de sempre na I Liga (sexto lugar), foi oficializado como treinador do Al Faisaly, da Arábia Saudita.

O próximo jogo do Santa Clara é no sábado, diante da União de Leiria, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O Santa Clara ocupa o 15.º lugar no campeonato, com seis pontos, tendo quatro derrotas, três empates e uma vitória.

[atualizado às 19h30]