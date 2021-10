O Rio Ave derrotou o Vilafranquense, com reviravolta, por 2-1, em partida da jornada 8 da II Liga.

Belkheir marcou primeiro para os visitantes, mas os vilacondenses viraram na segunda parte graças a Hugo Gomes e Aziz.

Com este triunfo, o Rio Ave é segundo classificado no campeonato, com 17 pontos, menos um do que o líder Feirense, que tem menos um jogo. Já o Vilafranquense é 16.º com seis pontos.