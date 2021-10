Liga deseja “muito sucesso” a Rui Costa

“Quero em meu nome, e em nome da Liga Portugal, desejar os mais sinceros parabéns a Rui Costa que venceu as eleições para a presidência do seu Sport Lisboa e Benfica”, escreveu Pedro Proença.

O presidente da Liga Portugal deseja “as maiores felicidades, profissionais e pessoais” a Rui Costa, o novo presidente do Benfica.

Rui Costa é o 34.º presidente do Benfica. Venceu as eleições mais concorridas de sempre (40.085 sócios) num clube em Portugal com 84,48% dos votos, contra 12.24% de Francisco Benitez (líder da lista B).