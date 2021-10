Líder Feirense perde no estádio do Mar

O Leixões venceu o líder Feirense, por 2-0, em partida da jornada 8 da II Liga.

Sapara e Kiki marcaram os golos do triunfo leixonense no estádio do Mar.

É a primeira derrota do Feirense no campeonato.

A partida ficou marcada por um susto. João Oliveira, avançado do Leixões, está internado no Hospital Pedro Hispano e deve passar a noite na unidade de saúde, após ter perdido a consciência, num lance com o guarda-redes do Feirense.

Oliveira, de 25 anos, sofreu "um traumatismo que resultou numa fratura na face direita", depois de ter sofrido uma falta do guardião feirense Arthur, aos 19 minutos.



O jogador foi assistido, substituído por Kiki e, por fim, retirado do relvado de maca, tendo sido transportado para o Hospital Pedro Hispano, que fica perto, para realizar exames. O jogador, de nacionalidade suíça e portuguesa, encontra-se naquela unidade hospitalar, "estável, consciente, e em observação", segundo adiantou à agência Lusa o Leixões.

Apesar da derrota, o Feirense ainda é líder, com 18 pontos, mais um sobre o Rio Ave – que este domingo derrotou o Vilafranquense.

Já o Leixões sobe aos 11 pontos e ao oitavo lugar.