O Leixões venceu o líder Feirense, por 2-0, em partida da jornada 8 da II Liga.

Sapara e Kiki marcaram os golos do triunfo leixonense no estádio do Mar.

É a primeira derrota do Feirense no campeonato.

Apesar da derrota, o Feirense ainda é líder, com 18 pontos, mais um sobre o Rio Ave – que este domingo derrotou o Vilafranquense.

Já o Leixões sobe aos 11 pontos e ao oitavo lugar.