Tarantini coloca ponto final na carreira de jogador

Tarantini anunciou o final da carreira de jogador, aos 38 anos.

Foi nas redes sociais que o agora ex-médio, antigo capitão do Rio Ave, colocou um ponto final num trajeto de 20 anos como profissional.

"Termino uma bonita história de amor. Foram 30 anos de carreira, 20 como profissional, onde joguei no Amarante Futebol Clube, Sporting Clube da Covilhã, Gondomar Sport Clube, Portimonense Sporting Clube e Rio Ave Futebol Clube. A carreira de um jogador é apenas uma etapa da vida, daí que novos desafios virão. Preparei-me o melhor que pude para assegurar um futuro, que certamente será cheio de mudanças mas também de sonhos para cumprir. Recordarei pessoas com quem partilhei momentos maravilhosos. Obrigado por este lindo percurso", escreveu.



Tarantini, como é conhecido Ricardo José Vaz Alves Monteiro, foi formado no Amarante, mas fez-se profissional no Covilhã, antes de passar por Gondomar e Portimonense. Foi no Rio Ave, contudo, que construiu o mais longo percurso da carreira: foram 13 anos ao serviço dos vilacondenses, que esta época decidiram prescindir do capitão.

Pelo Rio Ave, Tarantini completou 444 jogos e marcou 39 golos.