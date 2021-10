Vitória de Guimarães bate Felgueiras em jogo-treino

O Vitória de Guimarães venceu o Felgueiras, da Liga 3, por 2-1, num jogo-treino realizado na sua academia.

A equipa orientada por Pepa venceu a partida por 2-1, com golos de Oscar Estupiñan e Abdul Mumin.

Pelo Vitória jogaram Matous Trmal, Antal Bencze, Bruno Varela, Sílvio, João Ferreira, Tounkara, Rui Correia, Toni Borevkovic, Abdul Mumin, Rafa Soares, Miguel Maga, Maga, Diogo Paulo, Ibrahima Bamba, André André, Luís Esteves, Nicolas Janvier, Rochinha, Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Pedro Soares, Oscar Estupiñan e Bruno Duarte.

Joseph, Tiago Silva e Ricardo Quaresma em gestão de esforço, Herculano a debelar uma entorse, e Jorge Fernandes a recuperar de cirurgia ao nariz ficaram de fora do jogo-treino.

O Vitória vai defrontar o Oliveira do Hospital no próximo jogo oficial, no dia 16, para a Taça de Portugal.