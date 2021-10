Rui Pedro Soares. "Petit não vai sair"

O presidente da Belenenses SAD confirma a permanência do treinador Petit. "Petit não vai sair e nunca esteve em cima da mesa que o Petit saísse", garante Rui Pedro Soares.

O técnico tem contrato com a Belenenses SAD até ao final da temporada.



O líder da equipa avança com duas razões objetivas para o mau arranque: estarem "a jogar fora do estádio do Jamor" e de a equipa ter sido "construída relativamente tarde".

"Não estamos bem, mas vamos crescer com o campeonato", acrescenta.

Em relação ao relvado, Soares deixa uma novidade: o novo relvado está colocado e a Belenenses SAD vai já receber o Santa Clara em casa.

Rui Pedro Soares lembra os cinco reforços que chegaram no fim do mercado. O presidente acredita que este plantel "é mais forte" que o da época passada e o clube "não sente necessidade" de fazer contratações em janeiro.

[em atualização]