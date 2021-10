Jerry Silva. Treinadores portugueses são de elite

“Treinador de Elite: quem és?” O livro apresentado, esta terça-feira, no Porto aborda diferentes estilos de liderança, refletindo em torno de conceitos e caraterísticas de nomes de treinadores contemporâneos como José Mourinho, Carlos Queiroz, Jorge Valdano, Carlo Ancelotti, Marcelo Bielsa, Zinedine Zidane, Arséne Wenger, Alex Ferguson, Diego Simeone, Van Gaal, Thomas Tuchel, Jurgen Kloop, Pep Guardiola e Unai Emery e nomes do passado como Béla Gutman, Arrigo Sacchi, César Menotti, Johan Cruijff, Bobby Robson, Bob Paisley e Rinus Michel.

A obra de Jerry Silva, mestre Direito do Desporto e Ciências da Educação Física e Desporto, aprofunda conceitos sobre formas e estilos de liderar. Investiga as fórmulas de sucesso e os traços de liderança do treinador de elite, bem como aspetos do âmbito da inteligência emocional e tomadas de decisão.

O livro abre caminhos para o treinador que hoje já é de elite possa no futuro próximo utilizar outros instrumentos e valências que possam adaptar-se a novas realidades e exigências que não se cingem exclusivamente ao treino.

“Temos treinadores de elite portugueses e treinadores com capacidade e disponibilidade para abarcar algumas destas variáveis que estão desenvolvidas como liderança, comunicação e composição das equipas multidisciplinares mas também no ponto de vista da inteligência emocional e da mentorização não tenho dúvidas, são o caminho que os treinadores portugueses não deixarão de abraçar. Traços que podem dar ao treinador um acrescento importante para tudo o que não é controlável além jogo possa ter uma margem de variabilidade e ser o menos aleatório possível.”, refere Jerry Silva, em entrevista a Bola Branca.

Portugueses com condições para continuar a ter sucesso lá fora

Há cada vez mais treinadores portugueses a trabalhar no estrangeiro e a tendência é para aumentar em quantidade e qualidade. “O mais difícil está feito que foi ter qualidade interna que fosse capaz de marcar a diferença internacional. Depois de consolidarmos internacionalmente é uma questão de consolidação e evolução”, sustenta Jerry Silva.

Os portugueses são treinadores de elite

Como resultado da investigação agora publicada em livro, Jerry Silva não tem dúvidas sobre as características que distinguem dos treinadores portugueses. “São traços diferenciados e diferenciadores e creio que da investigação resulta que esses traços podem ainda ser mais apurados trabalhando algumas das variáveis como a inteligência emocional e a mentorização. Os treinadores portugueses são claramente treinadores de elite”, conclui.

Jerry Silva, natural de Angola, é licenciado em Direito. O jurista e advogado é mestre em Direito do Desporto e mestre em Ciências da Educação Física e Desporto com especialização em treino desportivo, ma opção futebol.