O treinador Daniel Ramos pode estar a caminho da Arábia Saudita. A saída do Santa Clara, de acordo com alguma imprensa, está iminente. O técnico estará a caminho do Al Fayha.

Até este momento, ainda não há nenhum comunicado que oficialize a saída do treinador que cumpre a segunda temporada nos açorianos.

O Santa Clara é o 15º classificado da I Liga com uma vitória, três empates e quatro derrotas, o equivalente a seis pontos somados em oito jornadas.