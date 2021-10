Portimonense "mostra" ao Barcelona como marcar ao Benfica

O Portimonense venceu no Estádio da Luz, por 1-0, dias depois do gigante Barcelona ter saído com uma pesada derrota por 3-0. No final do jogo, os algarvios brincaram com os catalães nas redes sociais.

O Barcelona não faz qualquer remate à baliza no jogo com o Benfica, para a Liga dos Campeões, e o Portimonense mostrou o golo de Lucas Possignolo, acompanhado de uma descrição em estilo de provocação: "Barcelona, viram?", pode ler-se.

A equipa orientada por Paulo Sérgio ainda não perdeu fora de casa esta época no campeonato e subiu ao quinto lugar da I Liga com a vitória no Estádio da Luz, com 14 pontos somados.