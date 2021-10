Portimonense quer limitar Benfica "mais confiante da época"

Paulo Sérgio prometeu, este sábado, um Portimonense "com coragem e determinação" para tentar "limitar" o Benfica "mais confiante da época", no domingo, na Luz, a contar para a oitava jornada do campeonato.

Defrontar o Benfica "é sempre uma tarefa árdua e difícil seja em que em que circunstância for". Porém, para Paulo Sérgio, o "grande resultado" (3-0) das águias frente ao Barcelona e o facto de poderem ter, pela primeira vez esta época, o estádio "a abarrotar" complicam ainda mais a missão.

"Provavelmente, vamos encontrar o Benfica mais confiante da época. Uma série de fatores que vão aumentar o nosso nível de dificuldades", afirmou Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão.

O Portimonense pretende "limitar o potencial do Benfica", em cujo onze Paulo Sérgio não espera muitas alterações, devido ao tempo de recuperação permitido pela pausa que se segue para as seleções.

"Qualquer que seja o onze, será fortíssimo. É, provavelmente, o plantel mais rico do país, com imensas soluções, seja qual for a gestão que [Jorge Jesus]entenda fazer", argumentou o treinador dos algarvios.

"Coragem e determinação" para apagar a Luz

Para surpreender o Benfica, que soma sete vitórias em sete jornadas, Paulo Sérgio propõe um Portimonense "com coragem e determinação".



"Ultrapassa-nos a confiança do Benfica. Se conseguirmos ser confiantes, poderemos roubar alguma da deles. Temos um plano e uma estratégia que vamos procurar implementar. Quanto mais competentes conseguirmos ser, mais dificuldades o Benfica sentirá", frisou.

O Benfica-Portimonense joga-se no domingo, às 18h00, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.