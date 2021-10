Nota 1 para Manuel Mota. "Arbitragem muito negativa"

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, atribuiu nota 1 a Manuel Mota pelo seu desempenho no FC Porto 2-1 Paços de Ferreira, este sábado, no Estádio do Dragão, a contar para a oitava jornada do campeonato.

Uma "arbitragem muito negativa" de Manuel Mota, marcada pelos vários erros cometidos na primeira parte, especialmente o primeiro golo, que segundo o especialista foi mal validado ao Paços de Ferreira.

"Aos 18 minutos, o golo validado ao Paços de Ferreira parece claramente antecedido de falta de Denilson. Marcano tenta disputar a bola, Denilson só vai ao choque e atinge com o braço a zona dos rins de Marcano, impedindo-o de chegar à bola. Desatenção clara do árbitro e do videoárbitro. O lance é claramente ilegal", salienta Paulo Pereira.

O VAR Bola Branca também destaca um lance em que faltou mostrar o cartão vermelho direto a um jogador do Paços de Ferreira.

"Aos 38 minutos, na jogada de Antunes e Taremi, a falta é de facto feita antes da grande área, mas Antunes tem necessariamente de ver o vermelho. Taremi estava isolado e ia em direção à baliza. Antunes era o último homem. Uma oportunidade de golo foi destruída", salienta.

Expulsão com um amarelo "disparatado"

Ainda na primeira parte, ficou um pontapé de canto por assinalar a favor do FC Porto e, no entender de Paulo Pereira, houve um amarelo "completamente disparatado" a Taremi, num lance em que, "no mínimo", devia ter sido marcada falta contra o Paços e não ao contrário.

Um erro que acabaria por ter impacto, visto que o atacante iraniano viu, para lá dos 90, um segundo cartão, este "justo" por "clara simulação".

Contudo, as falhas não acabaram na primeira parte. No início da segunda, terá ficado por ser assinalada falta e exibido um cartão amarelo ao pacense Marco Baixinho, por travar Evanilson com o braço:

"O defesa comete um erro e depois impede Evanilson, de forma clara, com o braço, de disputar a bola. Não há agressão. O VAR não pode intervir porque não era penálti nem expulsão, mas era livre e cartão amarelo."

Já na área do Porto, num lance entre Marcano e Delgado, "a jogada é limpa" e, noutra situação com Taremi, numa disputa com Macarás, o iraniano cai na área, "mas não há nada", garante Paulo Pereira.