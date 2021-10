Jorge Simão só gostou do que viu quando o Paços já perdia

Jorge Simão considera que o Paços de Ferreira mostrou uma imagem mais positiva, frente ao FC Porto, quando se viu a perder do que quando estava a ganhar, na oitava jornada do campeonato, este sábado.

Em declarações à Sport TV, no final da partida no Dragão, o treinador referiu que "é difícil" sofrer o empate em cima do intervalo, depois de os pacenses terem passado a "barreira psicológica dos 15 minutos" e feito o golo. No entanto, sublinhou que foi logo a partir do momento em que se viu em vantagem, e não depois do golo do empate do FC Porto, que se "acentuou a dificuldade" do Paços de Ferreira "em jogar e ter bola".

"Não foi por demérito nosso, mas porque o Porto foi muito forte. Gostei mais da nossa exibição a partir do segundo golo do Porto. A partir daí conseguimos jogar, chegar ao ataque, pôr a bola no último terço. Depois de estarmos a perder deixámos uma imagem muito mais próxima daquilo que somos. Ainda conseguimos meter uma bola no poste e criar outra situação. O Porto também teve oportunidades, mas acaba por ser uma imagem diferente da que demos na primeira parte", explicou.

Apesar das oportunidades criadas, que podiam ter dado o empate ao Paços, Jorge Simão admite que foi uma "vitória justa" do FC Porto.