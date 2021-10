​Impasse contratual afasta André Silva do Arouca-Sporting

André Silva foi afastado das opções do Arouca para o jogo com o Sporting devido a um impasse contratual, sabe a Renascença.

O avançado brasileiro de 24 anos está em fim de contrato com o clube e o Arouca quer segurar o jogador que se está a afirmar na I Liga. O atleta recusou a primeira proposta e ficou de fora do jogo com os leões.

No seu lugar, o treinador Armando Evangelista alinhou de início com Oday Dabbagh, titular pela primeira vez no Arouca.

André Silva, extremo de raiz, foi adaptado à posição de ponta de lança na época passada e foi o melhor marcador na subida à I Liga, com 10 golos apontados. Esta época, André Silva mantém a veia goleadora e leva três golos e uma assistência, em nove jogos.

O brasileiro cumpre a terceira época no Arouca, depois de ter representado o Rio Ave.