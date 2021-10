Sporting está mais fraco? Arouca não vai "pôr-se a jeito"

Armando Evangelista recusa desvalorizar o Sporting desta temporada face à anterior e avisa que o Arouca terá de "ter precauções" para aquilo que o campeão é hoje, "que é o espelho do que já foi na época passada".

Na conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão da partida da oitava jornada do campeonato, o treinador dos arouquenses sublinhou que "este filme do Sporting está a repetir-se da época passada".

"Quem pensa que o Sporting, por ter ganho os últimos jogos na reta final, é mais débil ou menos confiante ou com menos valor está a pôr-se jeito do que pode ser a valia deste Sporting. Se puxarmos a cassete atrás no ano passado, é com um percurso muito idêntico que o Sporting é campão nacional, por isso não me parece que seja um ponto frágil. São jogadores, uma equipa técnica e um clube habituados a sofrer e a acreditar até ao fim. Nós é que temos de procurar contrariar isso mesmo", frisou.

Remar contra o destino

Apesar da confiança na valia do adversário, Armando Evangelista preparou o jogo "com a responsabilidade de poder levar os três pontos":

"Sabemos que o Sporting, desde a chegada do Rúben [Amorim], tem uma identidade muito forte, o que o levou ao ganho de títulos. Acaba de conquistar um lugar nas provas europeias com todo o mérito e, perante este cenário, é óbvio que temos de ter o jogo muito bem preparado e ter a certeza daquilo que vamos fazer perante um adversário tão forte."

Em suma, o objetivo, no sábado, do Arouca é "contrariar o desfecho que qualquer adepto de futebol prevê" para o encontro com o Sporting.



A receção do Arouca ao Sporting, da jornada 8 da I Liga, está marcada para sábado, às 20h30, no Estádio Municipal de Arouca. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.