Paços tentará ter momentos de superioridade frente ao Porto

Jorge Simão promete um Paços de Ferreira rigoroso e com ambição de, pelo menos por alguns momentos, superiorizar-se ao FC Porto, na visita ao Dragão, a contar para a oitava jornada do campeonato.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, esta sexta-feira, o treinador reconheceu que "as forças são muito diferentes", no entanto, garantiu que a sua equipa tentará "equilibrar" o tabuleiro. Para tal, os pacenses terão de ser "muito rigorosos" em todos os momentos.

"O que eu gostava era que nós conseguíssemos, ainda que talvez seja utópico, ter os nossos momento de superioridade, em que pudéssemos jogar, ter a bola, explanar o nosso jogo. Claro que não vai ser possível fazê-lo no decurso do jogo todo, porque estamos a enfrentar uma força superior, mas espero que consigamos ter os nossos momentos e que tiremos proveito deles. Isso significa termos eficácia para fazermos golos, e que depois sejamos extremamente rigorosos no cumprimento das nossas funções defensivas, acima de tudo, e ofensivas", disse.

Jorge Simão realçou que, mesmo que o Paços de Ferreira não consiga "fazer um jogo dominador nos 90 minutos", frente ao FC Porto, tem de demonstrar sempre "a vontade e intenção de conseguir fazê-lo".

Impacto do debacle europeu

O treinador pacense não sabe que impacto terá a goleada (1-5) que o FC Porto sofreu frente ao Liverpool, em casa, na Liga dos Campeões:

"Obviamente que fere qualquer equipa perder um jogo daquela forma, ainda para mais sabendo nós qual é a cultura daquela casa. Se isso os vai fazer ter uma abordagem diferente para o jogo? Não consigo dizer. Se essa abordagem vai ser positiva ou negativa? Também não sei dizer. As duas coisas podem acontecer. O fundamental para nós é percebermos em que momento estamos e onde é que podemos melhorar enquanto equipa."

O Porto-Paços de Ferreira joga-se no sábado, às 18h00, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.