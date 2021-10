Marítimo e Moreirense anulam-se na Choupana

Marítimo e Moreirense inauguraram a oitava jornada da I Liga com um empate sem golos, disputado na Choupana, casa emprestado à equipa madeirense.

A equipa de Moreira de Cónegos teve as principais oportunidades de golo e chegou a enviar uma bola à barra, mas o resultado não chegou a mexer.

Aos 90 minutos de jogo, o árbitro Hugo Silva assinala grande penalidade por falta de Alipour sobre Ibrahima Camará, mas reverteu a decisão após consultar as imagens.

Com este resultado, Marítimo e Moreirense continuam com os mesmos pontos, agora com sete, no 11º e 12º lugar, respetivamente.