Al-Ettifaq quer João Pedro Sousa, Boavista nega saída do treinador

O Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, terá sondado a contratação do treinador do Boavista, João Pedro Sousa, segundo o jornal "Record", mas o presidente do clube axadrezado já admitiu que não vai negociar a saída do técnico.

"Isto é um não assunto para mim e para o Boavista. Estamos todos focados em fazer um campeonato tranquilo. Não estou, sequer, disponível para ouvir o que quer que seja. Vamos, todos juntos, trabalhar pelo Boavista", disse.

O próprio treinador também comentou o interesse em conferência de imprensa e relativiza o interesse de outros clubes.

"O meu plano de carreira é o Boavista e o próximo jogo. Nada para além disto. É só uma notícia. É normal, porque o mercado está sempre ativo. Pode ser um sinal de que as coisas estão a ser bem feitas no Boavista. Há interesse de outros clubes em jogadores do Boavista e isso deixa-me orgulhoso. O resto não me desvia um milímetro da atenção no meu trabalho diário. Antes do Porozo, foi o Sauer e outros", disse.

Depois de várias épocas como adjunto de Marco Silva, João Pedro Sousa arrancou a carreira de treinador principal em 2019, com uma época e meia no Famalicão. Comanda agora o Boavista, que é sétimo na tabela classificativa.