Pedro Proença saúda regresso total do público aos estádios

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, congratulou-se com a autorização, concedida esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), do fim da limitação da lotação nos estádio de futebol.

"O dia pelo qual não nos cansámos de lutar, e no qual nunca deixámos de acreditar, chegou. É hora de abrirmos as portas dos estádios, sem limitações, a todos os adeptos. A Liga Portugal trabalhou direta e incansavelmente com a Direção-Geral de Saúde, desde o último conselho de Ministro, para que este dia chegasse", escreveu Proença, em publicação na página oficial do Facebook, esta quinta-feira.

Proença assinala o "longo e trabalhoso caminho" percorrido para que, "com segurança e de forma gradual, houvesse um regresso à normalidade nas bancadas". Uma luta "de longos meses" das sociedades desportivas, que demostraram "enorme capacidade de resiliência e adaptação às inúmeras adversidades e que nunca deixaram de acreditar e trabalhar para provar que os estádios são lugares seguros".

"Sabemos, no entanto, que precisamos de ter bem presente que a pandemia ainda não terminou e a responsabilidade individual é cada vez mais importante. Temos a certeza de que, nessa altura, os nossos adeptos darão mais uma vez o exemplo e tudo correrá pelo melhor", lê-se.